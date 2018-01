Morta Marina Ripa di Meana, il toccante addio della figlia Lucrezia Lante della Rovere

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che in queste ore stanno dedicando un ricordo a Marina Ripa di Meana, signora dei salotti televisivi scomparsa ieri a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Nata il 21 ottobre 1941, una delle donne italiane più eclettiche si è spenta nella sua casa tra l'abbraccio dei cari, tra cui l’amata figlia Lucrezia Lante della Rovere, attrice che Marina ebbe dal conte Alessandro Lante della Rovere.

"Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!” sono le parole che l’attrice ha affidato all’Ansa nel ricordo della cara mamma.

Per suo volere - spiegano fonti della famiglia all'Ansa - non sono previste cerimonie funebri.

Marina Ripa di Meana, una delle ultime foto su Instagram

Sull’account Instagram in data 26 dicembre 2017 Lucrezia Lante della Rovere ha pubblicato una foto che ritrae la mamma Marina Ripa di Meana circondata dall’affetto della famiglia. “The Holy Family” si legge nella didascalia che accompagna la foto, adesso commentata dagli utenti che stanno rivolgendo all’attrice le proprie condoglianze per una perdita così difficile.