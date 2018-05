La "dolcissima" presenza dell'Italia al matrimonio di Harry e Meghan

Pensavate potesse mancare l'Italia in un evento così importante? Certo che no! Il Bel Paese risponde "presente" al matrimonio dell'anno, quello tra il principe Harry e la bellissima Meghan Markle. Come? Ma con la cucina, chiaramente: una delle principali caratteristiche che rendono l'Italia amata in tutto il mondo.

200 limoni di Amalfi

E così per realizzare la torta reale, Claire Ptak, fornaia della Violet Bakery, la pasticceria situata nell'East Londra ha utilizzato 200 limoni di Amalfi. Come riporta Repubblica.it, Claire ha svelato anche di non aver preparato una torta di riserva, nel caso alla torta nuziale dovesse accadere qualcosa di brutto: come rompersi ad esempio. La torta sarà gustata da 600 invitati vip al pranzo reale che si svolgerà dopo il fatidico sì tra i due innamorati reali.

Il vestito di Meghan Markle

Dettagli sull'abito da sposa indossato da Meghan Markle sono arrivati a pochi giorni dal fatidico 19 maggio: 125mila euro circa è il valore del vestito confezionato dalla maison australiana Ralph & Russo che lo ha interamente cucito a mano e intarsiato di perline. Previsto un secondo cambio d'abito per la festa che si terrà dopo la cerimonia. “