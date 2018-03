Nozze Harry e Meghan, le prime indiscrezioni sul favoloso abito da sposa

Senza nulla togliere al futuro marito, la curiosità maggiore in un matrimonio è suscitato sempre dalla sposa che in quel giorno, tradizionalmente bella come mai nella sua vita, catalizza su di sé gli occhi degli invitati impazienti di vederla nel fatidico abito bianco.

Nel caso di nozze reali come quelle del principe Harry con Meghan Markle, l’interessa si amplifica e attorno al vestito nuziale scelto dalla ex attrice si crea una vera corsa all’indiscrezione che prima di altre sveli qualche prezioso dettaglio.

Il vestito da sposa di Meghan Markle

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da The Sun, sembra che sia il duo Ralph&Russo a disegnare il vestito da sposa di Meghan Markle, designer australiani che avevano confezionato il suo outfit per la foto ufficiale del fidanzamento.

L'ufficio stampa degli stilisti non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma nel frattempo si indaga sulla storia del marchio che pare proprio fare al caso della futura moglie del principe Harry.

L’atelier ha sede a Londra, a Mayfair, e realizza abiti haute couture lavorati a mano e ricamati con perle, cristalli, fiori che vengono realizzati in 3500 ore, per un costo che si aggira intorno alle 30mila sterline.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Beyoncé sono solo alcuni dei nomi che possono permettersi di rientrare nella clientela selezionatissima.

Gli altri stilisti papabili

In attesa di avere conferme ufficiali sull’abito da sposa di Meghan Markle, le ipotesi sugli stilisti non si fermano certo a una sola griffe.

Qualche sospetto che possa essere anche Roland Mouret, stilista e grande amico dell’attrice, è sorto dopo qualche battuta lanciata dallo stesso nei mesi scorsi, ma anche la griffe Alexander McQueen non sembra scartatile, sebbene sia stata la stessa che ha disegnato l’abito da sposa di Kate Middleton, e come tale improbabile che venga scelta ancora dalla cognata che sta dimostrando una personalità tale da non subire influenze altrui.