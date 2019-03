Meghan e Harry, l’attesa è sempre più dolce: i doni ricevuti per il royal baby (fino ad ora)

Tutto pronto per la nascita del primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle: il lieto evento dovrebbe riempire di gioia la famiglia reale inglese tra qualche settimana e, nel frattempo, il corredino per il royal baby si arricchisce di vestitini, accessori e tutto il necessario per accogliere come si deve il nuovo membro della famiglia.

Maschietto o femminuccia? Il sesso del nascituro è ancora top secret e tale resterà finché l’annuncio ufficiale non darà al mondo la lieta notizia. Tuttavia, il silenzio serbato sul sesso del nascituro non ostacola di certo i gesti di affetto da parte di quanti hanno voluto dispensare i loro doni ai futuri genitori che già possono contare sui tanti regali pensati per il loro piccolo (o piccola).

Harry e Meghan, i regali ricevuti per il loro primo figlio

Lo scorso ottobre Harry e Meghan hanno accolto entusiasti il primo regalo ‘pubblico’ per il loro bambino, un canguro di pezza ricevuto durante il tour reale in Australia. Ma è stato il baby shower organizzato a New York dagli amici della ex attrice a rimpolpare la lista dei regali che riempirà la stanzetta (e non solo) del piccolo: una mini bicicletta, un lettino smontabile, un albero di mandarini e una macchina per lo zucchero filato sono solo alcuni dei doni noti per il nuovo erede Windsor.

L’ultimo regalo in ordine di tempo è quello arrivato durante la visita di Meghan e Harry alla Canada House di Londra: un paio di piccoli mocassini in pelle, una tutina bianca, un cappellino e dei guantini sono stati donati davanti alle telecamere da Janice Charette, l’Alto commissario canadese del Regno Unito, e mostrati su Twitter dalla corrispondente della Royal Family Rebecca English.

And she and Harry aare given a v cute 🍁 babygro 👶 👑 pic.twitter.com/1qse4HpJBz — Rebecca English (@RE_DailyMail) 11 marzo 2019





Insomma, il royal baby non è ancora venuto al mondo, ma proprio come i suoi cuginetti, vanta già una gran quantità di oggetti e accessori che allieteranno i suoi primi mesi di vita e non solo. E la circostanza che la lista dei doni non si fermerà certo al ‘neceser’ si fa certezza: per la cronaca, ricordiamo che al principino George, primo erede della nuova generazione di reali, è stato regalato, tra le altre cose, anche un bosco piantato per lui, alla sua nascita, da nonno Carlo… Chissà se si supererà per la nascita del quarto nipotino, il primo da parte del secondogenito Harry.