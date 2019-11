Kate e Meghan su balconi separati al Remembrance Day: il motivo della 'regale' distanza

Sono mesi che i curiosi delle dinamiche interne alla famiglia reale inglese indagano in merito a una certa freddezza tra le due prime donne più in vista Kate Middleton e Meghan Markle, presunte rivali a causa di mai confermate gelosie e invidie reciproche.

Il Remembrance Day – evento annuale che a Londra ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale – si è rivelata una nuova occasione per dare adito al gossip che riguarda le due cognate, ben lontane l’una dall’altra durante la tradizionale parata guidata da Carlo, William ed Harry a cui hanno assistito da due balconi diversi. Se dalla distanza così esposta in molti hanno voluto percepire l’ennesimo dettaglio che rivelerebbe il gelo calato tra i duchi di Cambridge e di Sussex, gli esperti di etichetta hanno dato tutt’altra spiegazione, dettata proprio da ragioni di protocollo.

(La duchessa di Cornovaglia Camilla, la regina Elisabetta e Kate Middleton assistono alla parata del Remembrance Day 2019)

Meghan e Kate distanti alla parata del Remembrance Day: i motivi

Per assistere alla parata, Kate Middleton ha occupato il balcone principale insieme alla Regina Elisabetta e alla moglie di Carlo, Camilla; Meghan Markle, invece, è stata disposta in un altro balcone insieme alla contessa di Wessex Sophie (moglie del figlio minore della Regina, Edoardo) e al Vice Ammiraglio Timothy Laurence.

Nessun motivo ‘personale’ dietro la scelta di tale debita distanza tra le due cognate, ma solo ragioni di rigido protocollo: Meghan, infatti, è considerata "meno importante" perché moglie del sesto erede al trono del Regno Unito (nella linea di successione, Harry è dietro a Carlo, a William e ai tre figli di quest'ultimo), a differenza di Kate che è consorte del secondo erede William e pure mamma del terzo (il primogenito George). E anche al concerto alla Royal Albert Hall, sempre in occasione dell'evento per il ricordo dei caduti, le due coppie sono arrivate separatamente e si sono sedute in posti molto lontani l'una dall'altra sul palco reale, anche in questo caso, per ragioni di etichetta.

Solo una questione di rilevanza di ruoli, dunque, sarebbe la ragione sottesa alla lontananza tra le due su cui comunque, al di là di ogni questione formale, pendono i risvolti delle dichiarazioni di Meghan e Harry di qualche tempo fa. “Siamo fratelli e lo saremo per sempre. Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Ma al momento abbiamo preso strade diverse”, ha affermato Harry confermando le voci di un rapporto tutt’altro che sereno con William e, dunque, anche con Kate.

Se il rapporto potrà mai essere recuperato è solo da vedere: i curiosi sapranno aspettare.