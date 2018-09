Meghan Markle, l’abito 'sospetto' scatena le voci: “E’ incinta?”

A quattro mesi dal royal wedding che ha tenuto incollati agli schermi di tutto il mondo milioni di telespettatori, la notizia che aspettano gli appassionati delle vicende private dei reali inglesi è una sola: la dolce attesa di Meghan Markle.

Adesso a foraggiare i sospetti su una possibile gravidanza della consorte del principe Harry è un accenno di rotondità evidente con l’ultimo abito indossato dalla duchessa di Sussex in occasione del concerto di gala '100 Days to Peace'.

Il vestito blu elettrico firmato dallo stilista taiwanese Jason Wu e contraddistinto da alcune pieghe sul ventre, hanno regalato un’inedita morbidezza alla linea notoriamente longilinea della duchessa, diventando così dettaglio utile al dubbio che possa essere incinta.

Is Meghan Markle Pregnant? 'Date Night' Photo Has the Internet Buzzing About a Royal Baby: The former "Suits" star was wearing a blue dress with ruffles around the midsection. https://t.co/syqxlNaGhQ pic.twitter.com/9lU002F5TO

Se effettivamente Meghan ed Harry sono in attesa del loro primo figlio, lo diranno solo le fonti ufficiali della famiglia reale inglese. La certezza al momento è che la coppia ad ogni evento si mostra affiatatissima e, in barba al protocollo, di recente Meghan ha infranto anche la rigida regola che vieta di rivolgersi al marito con un nomignolo intimo.

“My love” ha chiamato il suo Harry: troppo dolce per non essere ‘perdonata’ anche dai più intransigenti.

Much debate last night about Meghan’s @JasonWu dress. Having seen it in the flesh, I have to say it was just stunning. The royal blue colour was exquisite on her (and those heels 😍). But it was an example of how anything with frills/panelling doesn’t photograph cleanly. pic.twitter.com/Az3k83TAC8