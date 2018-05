Meghan Markle prende lezioni di bon ton reale dall'assistente personale della regina

Per Meghan Markle, la vita da consorte di un principe inizia adesso. E siccome affiancare Harry nelle visite ufficiali è un vero e proprio lavoro che richiede la rigida conoscenza del protocollo, la regina Elisabetta ha pensato bene di affiancare per sei mesi alla ex attrice americana digiuna di norme ‘reali’, Samantha Cohen, sua assistente personale e perfetta conoscitrice della rigorosa materia.

"Saranno sei mesi di ascolto. Sta cercando consigli da una serie di persone. Lei procederà con umiltà", ha riferito una fonte al Times che indica la 49enne inglese come maestra in grado di impartirle nozioni e consigli.

Cohen, consigliera speciale della Regina, è stata nominata segretaria privata ad interim del duca e della duchessa di Sussex fino a novembre (sostituisce temporaneamente Edward Lane Fox, il segretario privato del principe Harry) e pare che abbia già avuto un ruolo chiave nella preparazione di Meghan per la sua prima apparizione come Her Royal Highness in occasione del party nel giardino di Buckingham Palace, per celebrare i 70 anni del principe Carlo.

I divieti imposti alla duchessa di Sussex

Meghan Markle, duchessa del Sussex dal giorno delle nozze con il secondogenito di Carlo, fino alla fine dell'anno avrà un'agenda fitta di incontri con le associazioni di beneficenza.

Alla ex attrice americana è proibito votare e parlare di politica e deve anche tenere a mente che è la regina a dare il ritmo ad ogni evento e a scegliere il menù (in sua presenza, quindi, quindi niente più crostacei e molluschi, vista la sua allergia…).

Banditi i baci di coppia in pubblico, i selfie e gli autografi, le passeggiate e lo shopping sarà concesso solo insieme al suo personalissimo staff. Vietato dipingersi le unghie con smalti colorati o troppo scuri, indossare magliette scollate e shorts.

Fortemente consigliato, infine, l'uso dei collant, dettaglio già sfoggiato in occasione della sua prima uscita.