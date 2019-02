Meghan Markle vola a New York per il baby shower (senza Harry)

Mancano circa due mesi alla nascita del primogenito del principe Harry e della consorte Meghan e i preparativi per l’arrivo dell’ultimo membro della famiglia reale inglese si fanno ferventi come l’attesa per il lieto evento.

Il parto, come la stessa duchessa di Sussex si è lasciata scappare, è previsto tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, così adesso la futura mamma ha avuto modo di organizzare un viaggetto per consentire ad amici e parenti anche lontani di partecipare alla gioia dell’attesa.

Il tradizionale ‘baby shower’, infatti – festeggiamento con cui si accoglie l’imminente nascita di un bambino per il quale i genitori ricevono regali dagli invitati – è stato fissato a New York, dove Meghan si è recata a sorpresa, per trascorrere qualche giorno con le amiche di sempre. Assente il futuro papà, rimasto a Londra perché prossimo a un altro viaggio.

Meghan Markle vola a New York per il baby shower

Il viaggio lampo di circa cinque giorni è stato rivelato dal magazine People e dal Daily Mail, che ha pubblicato in esclusiva le foto dell’arrivo in città della duchessa di Sussex.

Il New York Post, inoltre, ha aggiunto che il party si terrà in un albergo nell'Upper East Side e che è stato organizzato dalla migliore amica e stylist di Meghan, Jessica Mulroney, che si trova nella Grande Mela per le sfilate di moda.

Meghan e Harry, cresce l’attesa per la nascita del royal baby

L’attesa per la nascita del primo erede di Harry e Meghan si accompagna ad un altro evento importante per la vita dei coniugi. Tra poche settimane i duchi si trasferiranno a Frogmore Cottage, dono di nozze della regina Elisabetta, residenza più defilata rispetto a Kensington Palace e ideale per accogliere un bambino lontano dalla pressione dei fotografi.

Queste le motivazioni ufficiali, ma non mancano le voci di quanti continuino a sostenere che tra le cognate Meghan e Kate, moglie di William, non corra buon sangue, per cui sia stato necessario ‘allontanarle’ logisticamente. Magari l’arrivo del piccolo (della piccola) cambierà le cose in casa Windsor…