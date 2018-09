Nuova gaffe per Meghan: svela in pubblico il nomignolo per il principe Harry

I reali inglesi, si sa, non si lasciano andare in pubblico a gesti d'affetto o smancerie tra di loro (tranne rari casi). Vuoi perché lei è ancora una novizia nel grande circo reale, vuoi perché sono giovani, innamorati e moderni, ma Meghan Markle e il principe Harry sono sicuramente molto più vicini e inclini a mostrare all'estero il sentimento che li lega rispetto ai più formali William e Kate.

I due sono stati visti recentemente al Victoria Palace Theatre di Londra, per una recita di beneficienza del musical "Hamilton". Durante le foto di rito con il cast, Meghan si è messa di fronte al marito e gli ha chiesto se per caso non lo stesse coprendo, lasciandosi sfuggire poi un dolce nomignolo: "My love". Un piccolo errore, uno strappo all'etichetta, che è stato accolto tra le risate dei presenti e della stessa Meghan, un po' imbarazzata.