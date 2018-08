Meghan, il primo compleanno da duchessa festeggiato alle nozze dell’amico di Harry

Primo compleanno da duchessa di Sussex per Meghan Markle: il 4 agosto la moglie di Harry spegnerà 37 candeline e i festeggiamenti per il suo compleanno si preannunciano ben diversi dalle aspettative.

Resteranno delusi i romantici che già immaginavano un party per pochi intimi o una cenetta a lume di candela per gli sposini che il 19 maggio scorso si sono giurati amore eterno, perché proprio nel giorno del suo anniversario di nascita Meghan Markle presenzierà con il marito alle nozze di Charlie van Straubenzee che ha scelto proprio il principe, suo amico d'infanzia, come testimone di nozze.

La cerimonia si terrà a Surrey, vicino Londra, e probabilmente sarà proprio Harry a tenere il discorso dedicato agli sposi durante il ricevimento, così come Charlie fece con lui.

Nulla a che vedere, dunque, con il compleanno passato, quando Meghan, ancora “solo” un’attrice fidanzata ufficiosamente con il principe Harry, trascorse con lui un bellissimo soggiorno in Africa, preludio all’annuncio mediatico della relazione con il secondogenito di Carlo che avrebbe dichiarato l’imminente matrimonio.

Oggi per lei, nata lo stesso giorno in cui - nel 1900 - era venuta al mondo anche Elizabeth Bowes-Lyon, mamma amatissima dell'attuale regina, gli impegni sono ben altri… Noblesse oblige.