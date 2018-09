VIDEO | Meghan Markle in versione “cuoca”: la duchessa ai fornelli (per una giusta causa)

È una Meghan Markle inedita quella mostrata nel video di presentazione di ‘Together: Our Community Cookbook’, ovvero ‘Insieme: il libro di ricette della nostra comunità’, un libro che raccoglie i segreti in cucina delle persone che sono rimaste coinvolte nell’incendio della Grenfell Tower di Londra del giugno 2017.

Per la duchessa di Sussex, filmata mentre si muove con disivoltura tra i fornelli di una cucina molto speciale, si tratta del primo progetto di beneficenza sostenuto da sola da quando è entrata va far parte della famiglia reale inglese.

La moglie del principe Harry ha deciso di supportare la Hubb Community Kitchen, una charity multietnica impegnata a cucinare per cause solidali che si trova nei pressi del luogo dell'incendio.

Un libro di ricette

Meghan Markle ha firmato l’introduzione del volume in questione i cui introiti serviranno a finanziare e ad aiutare economicamente i familiari delle vittime e gli inquilini della Grenfell Tower.

“Mi sono subito sentita attratta da questa comunità: è un posto tutto al femminile dove si ride, si piange, si condivide e si cucina insieme”, si legge nell’incipit: “Mescolare identità culturali sotto lo stesso tetto crea uno spirito di appartenenza attraverso il cibo. Un elemento che nutre, alimenta e protegge le persone in ogni momento”.

Alcune delle ricette sono state indicate dalle stesse famiglie della Grenfell Tower e il libro, che sarà presentato da Meghan Markle ad un evento a Kensington Palace il 20 settembre insieme alla Royal Foundation, è in vendita da oggi sul sito www.waterstones.com a 9,99 £.