Meghan Markle parla alle donne: “Fate sempre la cosa giusta, anche quando è impopolare”

“Non abbiate paura di fare ciò che è giusto, anche se si tratta di scelte impopolari, mai fatte prima, che spaventano gli altri e persino voi stesse. Spesso la paura ci blocca. Ma bisogna superarla”: parla così Meghan Markle in un video che ha concluso l’incontro virtuale ‘Girl Up Leadership Summit’ (organizzazione che dal 2010, quando fu creata dalla Fondazione delle Nazioni Unite, ad oggi ha lavorato con più di sessantamila ragazze per promuovere l’uguaglianza di genere) a cui ha preso parte anche la ex first lady americana Michelle Obama. Un discorso forte quello della duchessa di Sussex che si è rivolta alla giovane platea femminile per esortarla a combattere la disuguaglianza di genere e di razza e a perseguire i propri ideali, nonostante gli ostacoli: “La parte più difficile, è stato così anche per me, è inseguire le convinzioni con le azioni. A volte ci si sente sopraffatte, lo so. Ma vi giuro che poi, quando vi guarderete indietro, capirete di aver fatto la scelta giusta”.

“Nella vita ci saranno sempre voci negative, a volte quelle voci diventeranno un rumore assordante”, ha affermato ancora in un passaggio la consorte del principe Harry: “Dovete alzare la voce per affogare quel rumore. Perché solo di questo si tratta: rumore. Però la vostra è la voce della verità. E deve essere più forte (…) Non smettete mai di fare pressione, di sfidare gli altri. Metteteli a disagio. Perché solo in quel disagio si creano le condizioni per il cambiamento. Non basta credere nell’uguaglianza. Bisogna lavorarci ogni giorno. Anche quando è difficile”.

Intuibile che nel discorso di Meghan Markle ci fosse un riferimento alla sua esperienza personale di donna che si è sempre battuta per la parità dei sessi, ma soprattutto di ‘moglie di’ che ha rinunciato alle formalità della royal family per trasferirsi con il secondogenito del principe Carlo e il piccolo Archie a Los Angeles: scelta che, nonostante le abbia causato avversioni e antipatie, non rinnega affatto, come le sue ultime parole dimostrano pienamente.