Meghan Markle rompe la tradizione e si fa seguire da una 'doula' in gravidanza

Meghan Markle cambia, ancora una volta, le carte in tavola. Ormai la regina Elisabetta si era abituata all'idea che le donne della famiglia reale partorissero in ospedale (da Lady Diana, ormai, la tradizione era questa), ma Meghan Markle ha deciso, nuovamente di uscire dagli schemi, facendosi seguire da una doula durante tutta la gravidanza e, con ogni probabilità, anche al momento del parto.

Meghan Markle sceglie una doula, chi è?

Non sappiamo se la duchessa di Sussex opterà, addirittura, per un parto a casa - come si faceva un tempo - ma ciò che è certo è che preferisce avere al suo fianco un'esperta di 'parti' per tutti i mesi della gravidanza. La prima donna a vedere il primogenito di Harry e Meghan, dunque, non sarà la mamma di lei, né tantomeno la regina, ma bensì Lauren Mishcom.

Questo - secondo i tabloid britannici - il nome della doula scelta dalla Markle, mamma di tre figli. Sembra che la donna, nel forum delle doule britanniche, abbia dichiarato di essere occupata in primavera. Raggiunta dal The Sun, così, la donna avrebbe detto: "Non sono libera di parlare dei miei clienti".

Mishcom è il cognome della donna da sposata, un cognome non proprio nuovo in casa Windsor. Il nonno del marito della doula scelta da Meghan, infatti, era a capo dello studio legale Mishcom de Reya, che seguì la separazione tra Carlo e Diana.