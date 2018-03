Meghan Markle, spuntano le foto "scomode" a due mesi delle nozze con Harry

Una sensuale Meghan Markle in sexy lingerie e con in pugno una pistola: sono queste le immagini inedite della futura moglie del principe Harry pubblicate dal settimanale Chi a due mesi dal matrimonio più atteso d’Inghilterra.

Le foto della ormai ex attrice risalgono ad una puntata di “Csi: New York” e ad un provino per la serie tv “Fringe”.

Stando alle indiscrezioni, il passato di Meghan, interprete di scene piuttosto maliziose nella serie ‘Suits’, non va molto a genio alla regina Elisabetta che avrebbe dato il suo consenso alle nozze in forma gelidissima e che potrebbe non prendere benissimo questo nuovo colpo di scena. Senza contare che oltretutto gira voce che esistano immagini della ex attrice a seno nudo.

Nel frattempo la coppia va avanti con i preparativi e, senza badare ai rumors, organizzano il matrimonio dell'anno le cui spese per ora si aggirano intorno ai 600 mila euro che verranno pagate da Carlo d'Inghilterra.