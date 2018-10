Meghan Markle, chi è la bodyguard donna che sorveglia sulla sua sicurezza

Il nome è top secret per evidenti ragioni di sicurezza, ma la sua presenza accanto a Meghan Markle non è passata inosservata agli occhi dei media internazionali che hanno seguito il viaggio in Australia della duchessa di Sussex e del principe Harry.

Prima mimetizzata nello stuolo di assistenti che gravitano intorno alla coppia reale, col passare dei giorni - soprattutto quando si è fatta concreta la necessità di proteggere Meghan – la bionda agente responsabile di sorvegliare sulla sua incolumità è stata individuata dal Daily Mail che ha rivelato i dettagli della discreta, indefettibile guardia del corpo.

Chi è la bodyguard di Meghan Markle

La donna lavora per la coppia reale da diversi mesi e ha viaggiato con lei durante il Royal Tour di 16 giorni in Australia e nel Sud Pacifico. A lei spetta la supervisione delle operazioni di polizia per garantire la sicurezza dei duchi di Sussex, ruolo che per anni fu ricoperto dallo storico capo della sicurezza del principe, il sergente Bill Renshaw, ritirato dopo più di 30 anni di servizio.

La nuova guardia del corpo d'eccezione ha il grado di ispettore e dei trascorsi in polizia e non sarebbe l’unica donna nell’entourage preposto alla sicurezza della duchessa ora in dolce attesa, visto che, stando alla ricostruzione del Daily Mail, “è presente un certo numero di agenti femminili all’interno del Royalty and Specialist Protection Command, incluso un ispettore attualmente impiegato in Australia”.

Meghan Markle non è certo il primo membro della famiglia reale inglese ad avere una guardia del corpo: prima di lei anche Camilla e Kate Middleton sono state protette da un angelo custode con tanto di pistola e tacchi a spillo.