Meghan Markle incinta, Harry le scatta una foto bellissima che diventa virale

Si congedano così dalla Nuova Zelanda i duchi di Sussex, con uno scatto pubblicato sull’account ufficiale Instagram di Kensington Palace che è già diventato il simbolo del lungo tour che il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno affrontato a pochi giorni dall’annuncio della prima dolce attesa.

Protagonista della foto è proprio la futura mamma, ripresa mentre accarezza una pancia sempre più evidente tra gli alberi imponenti della foresta di Redwood.

Accanto alla foto la citazione della femminista inglese Kate Sheppard “La pioggia che rinfresca il terreno arido è composta da singole gocce” e i ringraziamenti per i giorni trascorsi tra Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda, con la certezza che “ognuno può fare la differenza”.

A cinque mesi dal matrimonio la coppia è apparsa più affiata che mai e l’arrivo del primo bebè che Harry non ha nascosto di sperare sia una femminuccia, rinsalda un’unione sempre più apprezzata dai sudditi che già aspettano di rivederli nella prossima uscita pubblica del 10 novembre insieme a William e Kate, per le celebrazioni in occasione della fine della Prima Guerra Mondiale.