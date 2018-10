Meghan Markle, tutti i colori di un regale look premaman

Dal 15 ottobre scorso, giorno dell’annuncio ufficiale della prima attesissima gravidanza di Meghan Markle, gli occhi del mondo interessato all’aspetto più cool della famiglia reale inglese sono tutti per la futura mamma.

La ex attrice afroamericana è già nel cuore di quanti hanno sognato con lei sin dall’inizio del fidanzamento con Harry d’Inghilterra, perfetta com’è nell’incarnare il prototipo di protagonista di una favola moderna che s’innamora e sposa un principe tanto vicino alla gente ‘comune’.

In questi giorni la coppia sta affrontando un viaggio in Australia, tour che si sta rivelando una vetrina brillante per ‘monitorare’ le prime curve materne della duchessa e gli abiti sfoggiati che un po’ nascondono e un po’ esaltano il corpo in dolce attesa.

Look moderno, decisamente lontano dal rigore di una futura mamma reale, quello scelto per Fraser Island: un abito di righe verticali del brand Reformation con tanto di spalline sottili, spacco vertiginoso e cintura sotto il seno.

The Duke and Duchess of Sussex arrive for a State Reception and Dinner hosted by the President of Fiji. #RoyalVisitFiji 🇫🇯 pic.twitter.com/41oU9OvHpy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 ottobre 2018





Abito azzurro, elegantissimo, quello del brand inglese Safiyaa indossato durante la cena di Stato organizzata dal presidente delle Fiji Jioji Konrote: lungo fino ai piedi con cappa integrata, ha risaltato perfettamente un pancino che fino ad ora non era mai stato ben evidenziato.





Stile bon ton con il total white di un abito firmato Zimmerman che stavolta ha "mascherato" le forme da futura mamma conferendole un aspetto decisamente più formale.

At the High Commissioner’s Residence The Duchess of Sussex met leaders advocates and role models from across Fijian society — including people involved in women’s empowerment. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/A5JP34Xqzq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 ottobre 2018





Bellissima e solare, infine, nella variegata mise scelta durante l’incontro con i sostenitori dei leader e dei modelli di comportamento di tutta la società delle Fiji.

Ed è ancora al quarto mese di gravidanza: fino alla nascita del bambino siamo certi che saprà ancora stupire ed essere di ispirazione per le future mamme che vogliano copiare uno stile semplice, raffinato, ma sempre molto personale.

