Meghan Markle mamma-diva: carezze al pancione sul palco ai British Fashion Awards

Mentre il gossip la dipinge come capricciosa e dispotica al punto tale da mettere in fuga anche le assistenti più pazienti, Meghan Markle trova il modo per ingraziarsi il pubblico puntando sulla sua bella immagine che ieri ha fatto decisamente colpo sul palco del British Fashion Awards.

La duchessa di Sussex si è presentata a sorpresa alla Royal Albert Hall di Londra per la serata di gala che premia le personalità e le aziende che hanno contribuito in modo eccezionale all’industria moda durante gli ultimi dodici mesi.

This post is dedicated to all the unhappy people who are trying to come for Duchess Meghan and her bump. I feel sorry for you if you can’t let a woman enjoying her pregnancy the way she wants. Her body, her bump. Deal with it. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/IviuW8if4h