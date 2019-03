Niente “maternità” per Meghan: gli impegni ufficiali della duchessa fissati fino a marzo

Da quando ha annunciato la sua gravidanza Meghan Markle ha preso parte a ben 76 eventi, tra cui il viaggio in Marocco in cui ha accompagno suo marito Harry. E anche adesso che il regale pancione è giunto all’ottavo mese, Meghan Markle non si ferma e sempre sorridente, con una mano sul ventre e una sotto al braccio del marito, partecipa a ogni tipo di impegno ufficiale che richieda la sua presenza.

Nei giorni scorsi, addirittura, due sono stati gli eventi che hanno visto impegnata la duchessa del Sussex nello stesso giorno, tra cui quello dedicato al Commonwealth, comportamento questo che la regina Elisabetta avrebbe apprezzato: “Visto lo stato della gravidanza, Sua Maestà è stupita dalla sua volontà e dalla sua resistenza”, ha rivelato un insider a Vanity Fair America.

Ed è probabile che la duchessa continui con questo ritmo almeno fino alla fine di marzo (il parto è previsto tra fine marzo e inizio aprile) per ritirarsi poi al Frogmore Cottage in attesa del parto.

Meghan e Harry lasciano Canada House a Londra durante il Commonwealth Day

Meghan Markle incinta, non prevista la “pausa maternità”

Secondo le regole di corte non è prevista nessuna “pausa maternità” per la moglie di Harry o, almeno, non c’è regola che prescriva un tempo precedente successivo al parto del royal baby.

D’altronde, anche per la cognata Kate Middleton è stato così: la moglie del principe William ha affrontato le tre gravidanze in modo molto diverso, presentandosi quando richiesto fino a poco prima del parto e tornando a ricoprire il ruolo di consorte in tempi mai fissati dopo la nascita dei tre figli George, Charlotte e Louis.

Intanto continuano le scommesse sul sesso del royal baby in arrivo e sui nomi che i futuri genitori potrebbero scegliere. Qualora fosse una bimba, in tanti sperano che finalmente possa chiamarsi Diana come la nonna.