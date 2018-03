“Meghan Markle è più bella di Kate Middleton”: i motivi spiegati dalla scienza

Il confronto tra le due ‘prime donne’ inglesi tiene vivo il dibattito da quando la futura moglie del principe Harry ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale inglese.

Meghan Markle – Kate Middleton, chi è la più bella del reame? Per rispondere alla domanda che non è certo di quelle che smuovono gli assetti economici e sociali del mondo, ma comunque anima un certo tipo di dibattito, è intervenuto il chirurgo estetico Julian De Silva che ha decretato come la promessa sposa del secondogenito di Carlo si avvicini all'ideale femminile grazie ai tratti quasi perfetti del volto.

Come riporta il Daily Star, l’esperto che gestisce il Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery di Londra, ha utilizzato l'equazione matematica che Leonardo Da Vinci apportò nel celebre ‘Uomo di Vitruvio’ per misurare l’estetica del volto di cinque membri femminili della casa reale britannica (ovvero, Meghan Markle, Kate Middleton Zara Phillips e le principesse Beatrice ed Eugenia).

Dal raffronto è risultato che la ex attrice americana vanta un punteggio di 87.4% rispetto alla soglia di perfezione che raggiunge il 98,5% per il suo naso definito "quasi perfettamente modellato".

Il merito è della giusta posizione dell'occhio e del mento a forma di V, o a cuore “che è uno dei più richiesti dalle donne” rivela De Silva.

Ma anche il coefficiente di bellezza raggiunto dalla duchessa di Cambridge ha l’ottimo risultato di 86,8%, dovuto al perfetto stacco fra naso e labbra e dalla spaziatura degli occhi molto marcata.

De Silva, che gestisce il Centro per la chirurgia plastica e cosmetica facciale avanzata a Londra, ha dichiarato che le due cognate sono le donne più belle della famiglia reale e che queste ricerche, lungi dall’essere fini a se stesse, possono rivelarsi molto utili quando si deve pianificare un intervento estetico sulle pazienti.