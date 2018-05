Meghan Markle, il regalo per Kate Middleton in ricordo del royal wedding

Del royal wedding è stato visto, scritto e commentato ogni dettaglio che ha contribuito a rendere favoloso il giorno tanto atteso, seguito e vissuto da milioni di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, a distanza di giorni dal romantico sì che ha unito in matrimonio il principe Harry e l’ex attrice americana Meghan Markle, continuano ad emergere i particolari meno noti legati all’evento, come il dono che la neoduchessa di Sussex ha rivolto alla cognata Kate Middleton.

Proprio per suggellare il legame con la consorte di William, Meghan ha voluto includerla nella rosa delle privilegiate destinatarie di un braccialetto, prezioso non tanto per il valore economico quanto per quello affettivo che pone la duchessa di Cambridge tra le sue migliori amiche.

Il gioiello, chiamato ‘Kensington Bracelet’, è firmato Zofia Day ed è stato disegnato appositamente per il matrimonio. Disponibile online, può essere acquistato da chiunque ed essere inciso e personalizzato. “E’ un grande onore essere parte della storia e dare ai miei pezzi un ricordo per questa importante occasione", ha affermato la designer dei gioielli, artefice anche di una collana per le damigelle, le figlie di Benita Litt, grande amica della sposa, e di una dedicata alla piccola Charlotte.

Un pensiero davvero gentile e carico di significato quello di Meghan che di certo Kate, da subito entusiasta del suo legame con Harry, avrà apprezzato moltissimo.