Meghan Markle ‘spendacciona’: “Dovrebbe imparare la differenza tra un reale e una celebrità”

Mancano un paio di mesi alla nascita del primo figlio di Meghan e Harry, ma la curiosità dei media internazionali, più che sul royal baby in arrivo, continua a convergere sulla futura mamma, nel mirino delle cronache rosa per le sue spese tutt’altro che morigerate.

I ben informati, infatti, hanno proceduto con il fare i conti in tasca alla duchessa di Sussex che hanno quantificato in 330mila sterline (quasi 431 mila euro) il super baby shower organizzato a New York.

Secondo il Daily Mail, l’evento è stato organizzato nella stanza d’albergo più costosa e lussuosa degli Stati Uniti: la Penthouse Suite nel Mark Hotel a cinque stelle, che costa 75mila dollari (66mila euro circa) a notte nell’esclusiva Upper East Side di Manhattan, con vista su Central Park.

Meghan Markle, le critiche del maggiordomo di Lady Diana

Feroci al riguardo le critiche di Paul Burrell, maggiordomo della principessa Diana, che al Daily Mail ha dichiarato: “Meghan Markle dovrebbe imparare il rispetto per William e Kate, che diventeranno il futuro re e regina d’Inghilterra. Non siamo celebrità, essere reali è qualcosa di molto diverso“, ha detto ripetendo il mantra della regina Elisabetta.

Secondo il maggiordomo della compianta principessa, infatti, William e Kate sarebbero rimasti “totalmente disorientati” dalla “eccessiva indulgenza” mostrata da Meghan durante il suo viaggio a New York.

“Le due diverse famiglie, i Sussex e il Cambridges, si stanno allontanando sempre di più, e questa potrebbe essere una buona cosa, perché Kate e William devono rimanere immacolati. Non hanno mai sbagliato niente”, ha commentato l’uomo che ha tessuto le lodi della moglie di William come “un esempio di una regina in fieri ed è così che si deve mostrare ai nostri occhi”.

William – ha aggiunto Burrell – pur avendo rapporti e legami con le celebrità, sa come tenere ben distanti i due mondi, al contrario di Meghan che, secondo lui, rischia di cadere nella stessa trappola con i media in cui è caduta la Principessa del Galles: “Anche Diana ha lasciato che la stampa entrasse in molti aspetti della sua vita e non è andata a finire bene”.

Gli eccessi del baby shower hanno scatenato polemiche anche tra gli ambientalisti, contrari alla scelta della duchessa di utilizzare il jet privato per i suoi spostamenti, anziché uno dei tanti voli commerciali transatlantici che collegano Stati Uniti e Regno Unito, nonostante qualche tempo fa avesse lanciato una campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici.