Meghan Markle pronta alle nozze con l’abito da sposa da 125mila euro: i dettagli

Tra gli ultimi dettagli delle nozze dell’anno del principe Harry con Meghan Markle, ecco arrivare quello più atteso sull’abito nuziale della futura sposa: un capo sontuoso del valore di circa 125mila euro.

A diffondere la notizia sul vestito bianco che il 19 maggio renderà la ex attrice americana la donna più ammirata del mondo è il Daily Mail che indica nella maison australiana Ralph & Russo l’artefice del favoloso capo interamente cucito a mano e intarsiato di perline. A pagare l’abito è la famiglia reale.

Indiscrezioni, inoltre, vorrebbero che Meghan Markle non indossi il tradizionale colore bianco, considerando il suo status da divorziata, ma fino a quel 19 maggio il particolare resta top secret.

Per il principe Harry, invece, si prevede un abito classico firmato Burberry.

Meghan Markle, due abiti da sposa nel giorno delle nozze

Secondo i bene informati, saranno due gli abiti che Meghan Markle indosserà nel giorno delle nozze: uno durante la cerimonia che si terrà alla St. George Chapel al Castello di Windsor, e uno più informale per il party privato che seguirà presso Frogmore House, residenza immersa nel verde di Windsor Great Park.

Meghan Markle, la famiglia d’origine (quasi) tutta invitata alle nozze

Come da consuetudine, la sposa sarà accompagnata all’altare dal padre Thomas Markle che per l’occasione ha messo al lavoro una sartoria specializzata che si trova in Messico, paese in cui vive ormai da qualche anno, per la realizzazione dei vestiti, un tight per la funzione del mattino e uno smoking per il party serale.

L’uomo è un celebre direttore della fotografia e ha conosciuto Doria Radlan, madre di Meghan Markle, sul set della serie tv americana General Hospital. Lei, invece, di origini afroamericane, è un’esperta di lavori sociali e un’istruttrice di yoga.

Thomas Markle ha anche due figli più grandi, Thomas Jr e Samantha Grant, fratellastri dell’attrice con cui non scorre affatto buon sangue.

“Non sposarla, è un grave errore” ha scritto in una lettera rivolta al principe Harry il fratello della futura moglie e anche la sorella non ha avuto dichiarazioni gentili nei confronti di Meghan.

Intanto, in una nota ufficiale pubblicata da Kensington Palace si legge che il principe Harry e Meghan “non vedono l’ora di accogliere” i genitori della ex star a Windsor. Doria e Thomas arriveranno in Inghilterra nella settimana delle nozze per trascorrere del tempo con “la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il duca e duchessa di Cambridge”.

Come il padre accompagnerà sposa verso l’altare, anche per la mamma è previsto un posto speciale, visto che salirà nell’auto che accompagnerà la sposa verso la chiesa.