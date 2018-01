Melania Trump festeggia il primo anno da first lady: la foto su Twitter scatena l’ironia

Un anno fa Melania Trump diventava la first lady degli Stati Uniti d’America.

Un anniversario importante per la ex modella slovena consorte del 45esimo presidente americano, che ha voluto celebrare l’evento con un tweet predisposto ad interpretazioni ironiche riguardanti la reale situazione familiare.

Melania, infatti, ha scelto di postare una foto che la ritrae durante la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca non insieme al ‘suo’ Donald, ma ad un robusto ufficiale militare.

“Questo è stato un anno pieno di molti momenti meravigliosi. Ho apprezzato le persone che ho avuto la fortuna di incontrare nel nostro grande paese e nel mondo!” è stata la didascalia che ha accompagnato l’immagine del tutto priva di riferimenti al marito, al suo lavoro, a quanto realizzato nel corso di questi 365 giorni.

E gli utenti, questo, lo hanno notato, ironizzando sulla scelta di un’immagine così singolare per ricordare un evento che aveva proprio il tycoon come protagonista e grazie al quale lei la lady d’America.

“Grazie per non aver pubblicato un'immagine con tuo marito” o “Sembri molto più bella e felice con uno sconosciuto accanto. Con Donald non sorridi mai” sono stati alcuni dei commenti all’immagine che sembra avvalorare quella ormai proverbiale tristezza attribuita alla 'moglie di' più in vista del mondo.