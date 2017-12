Melania Trump ordina la rimozione della storica magnolia della Casa Bianca

La facciata meridionale della Casa Bianca sta per cambiare: una magnolia che si trova là dal 1828 per volere del settimo presidente degli Stati Uniti Andrew Jackson, in onore della moglie morta prima della sua inaugurazione, sta per essere tagliata e rimossa.

L’albero, il più vecchio nel giardino al civico 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington, è visibile dalle finestre della State Dining Room e quelle della residenza privata.

Pur essendo storico, l’albero è danneggiato ed è stato deciso che è meglio rimuoverlo e anche in fretta. La First Lady, Melania Trump, ha dato così il via libero definitivo alla rimozione della 'Jackson Magnolia'.

Gli specialisti del National Arboretum sono stati portati alla Casa Bianca per valutare la situazione. Stando a documenti ottenuti da Cnn, l’albero va rimosso rapidamente nonostante gli sforzi fatti negli ultimi decenni per preservarlo. “L’architettura e la struttura generale dell’albero è molto danneggiata e l’albero è totalmente dipendente da un supporto artificiale” senza il quale “sarebbe caduto anni fa”, recita il documento: "La cosa che preoccupa di più attualmente è che il sistema di cavi che sorregge il tronco orientale non basta”.

Secondo gli esperti dell’Arboretum, la base della magnolia non è abbastanza forte per sorreggere l’albero stesso e la parte alta è priva di legno solido per essere sostenuto da cavi.