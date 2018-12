Michelle Hunziker irriconoscibile: capelli corti e neri su richiesta delle figlie

Il pubblico è abituato a vederla con i capelli biondi e lunghi, cornice curatissima di un volto perfetto e di un sorriso disarmante.

Oggi però i follower hanno avuto la conferma – qualora ve ne fosse bisogno – che Michelle Hunziker sarebbe bellissima anche se decidesse di stravolgere completamente il look e di optare per una pettinatura drasticamente insolita.

Attraverso le storie Instagram, la conduttrice svizzera si è mostrata come mai prima d’ora: via la folta chioma, spazio a un’inedita parrucca nera e corta indossata per amore delle sue figlie, come lei stessa ha spiegato.

Michelle Hunziker con i capelli corti neri: “Me lo hanno chiesto le bambine”

Nella storia Instagram la showgirl ha spiegato di aver optato per la straordinaria parrucca per far contente le bambine, con cui può andare in giro senza essere riconosciuta.

“Allora le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca così possiamo andare in giro a giocare senza che nessuno mi riconosca”, ha spiegato filmandosi con l’inedito look. E le voci felici delle figlie, Sole e Celeste, di 5 e 3 anni, avute dal marito Tomaso Trussardi, confermano di approvare molto il look della loro mamma che così potrà godere di un po’ di anonimato… Forse!

(Di seguito le storie Instagram pubblicate da Michelle Hunziker)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati