Michelle Hunziker firma una collezione di costumi da bagno low cost

Mamma, moglie, conduttrice televisiva, cantante e adesso anche volto per una speciale collezione di costumi da bagno che porta il suo nome: Michelle Hunziker si conferma una delle donne più amate del momento, in Italia ma anche all’estero, dove la popolarità della showgirl svizzera travalica il mondo dello spettacolo per approdare in quello della moda low cost.

Ed è in Germania che Michelle Hunziker ha firmato la collezione di costumi da bagno di Aldi, la catena di supermercati low cost tedesca concorrente di Lidl, che a partire dal 3 giugno mette in vendita nei suoi store 40 tipologie di capi e accessori da spiaggia tra cui borse, cappelli e scarpe da bagnasciuga. Il prezzo? Più che abbordabile: si va dai 7.99 euro delle T shirt ai 14.99 delle felpe.

“Ciao bella”, “Ti amo”, “Sole” (come il nome della figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi) sono alcune delle frasi che caratterizzano i prodotti in vendita, disponibili anche sul sito per le italiane che vorrebbero acquistarli: la collezione di abbigliamento firmata da Michelle Hunziker, infatti, sarà disponibile solo negli store in Germania e, forse, anche in Svizzera e in Austria.

Per il lancio della collezione è stata scelta la bellissima Ireland Baldwin, figlia di Kim Basinger, che insieme alla showgirl ha sfilato durante la passerella di presentazione.