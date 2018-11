Michelle Hunziker, il messaggio contro la violenza sulle donne: “Caro Babbo Natale, ti scrivo oggi...”

“Caro Babbo Natale, ti scrivo oggi il 25 novembre ad esattamente un mese dal Natale. Oggi il mondo ricorda tutte le donne maltrattate, violentate, distrutte psicologicamente e uccise... tutte quelle donne che nessuno ha ascoltato e a cui è stata rubata la vita”. Inizia così la lunga lettera che Michelle Hunziker ha scritto su Instagram e condiviso con tutti i fan in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Nel lungo messaggio, Michelle Hunziker porta a riflettere su diversi temi, in primis il bisogno di andare oltre i cliché del passato per cambiare la mentalità odierna:

“Se una bimba vuole giocare con le macchinine... perché no? Cerca di far capire alle mamme che devono iniziare fin da subito a non educare i propri figli attraverso i cliché del passato. Le Donne oggi lavorano, fanno figli, si occupano della loro famiglia e se lo desiderano si devono anche prendere del tempo per se stesse senza sentirsi in colpa per questo. Quello che dobbiamo raggiungere è che crescano degli uomini e delle donne che capiscano davvero cosa sia l’emancipazione. Non è solo una bella parola bensì il nostro futuro!”.

Michelle Hunziker parla di temi attuali e quotidiani. Quando una donna molto impegnata per lavoro, torna a casa, un uomo deve saperla accogliere con una buona cena, con delle attenzioni, dice la conduttrice: “Ti suona strano? So bene che questo già accade per fortuna in qualche famiglia ma so anche in tante, troppe non è così. Ed è proprio qui che dobbiamo lavorare... deve diventare normalità il rispetto, l’altruismo e l’uguaglianza”.

“Dacci una mano Babbo Natale... – termina poi Michelle Hunziker - questo è il regalo che chiedo io per questo Natale”.