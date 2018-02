Doppia Difesa, Michelle Hunziker querela Selvaggia Lucarelli: "Peccato, poteva chiamarmi"

È una Michelle Hunziker amareggiata e anche arrabbiata quella intervistata dal settimanale Oggi.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, la showgirl, pronta a calcare il palco dell’Ariston accanto a Claudio Baglioni e Francesco Favino, ha voluto dire la sua su un argomento più serio della kermesse ligure, innescato dalle parole che Selvaggia Lucarelli ha rivolto a ‘Doppia Difesa’ nei giorni scorsi.

“Io e Giulia Bongiorno quereliamo Selvaggia Lucarelli” ha fatto sapere la Hunziker: la giornalista del Fatto Quotidiano, pertanto, dovrà presentarsi in tribunale, con l’accusa di aver detto falsità sulla Onlus che offre assistenza alle donne vittime di violenza, giudata e promossa proprio dalla conduttrice e Giulia Bongiorno.

“Abbiamo deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte le donne che abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore. E vinceremo. Tutto quello che è stato scritto contro di noi è falso” ha spiegato la Hunziker che per la prima volta si è espressa direttamente sulla vicenda.

“Stupita dell’attacco? No, non mi sono stupita di niente” ha aggiunto ancora Michelle, “perché, dopo anni di attività, Giulia si è candidata alle elezioni per la Lega ed è arrivato questo attacco politico. Quello che scrivono è falso… Non c’è attività sul sito proprio perché non svendiamo i fatti riservati degli altri, le storie delle persone che tuteliamo…”.

Inoltre, la Hunziker ha spiegato i motivi per cui non vengano divulgate le attività svolte dall’associazione: “Noi aiutiamo circa 2 mila donne l’anno. Molte vogliono un consiglio legale ma preferiscono non dire il proprio nome, anche per questo non possiamo divulgare le cose che facciamo. Ma abbiamo tutti i dati e li porteremo in tribunale contro queste falsità”.

Infine, alla domanda se si senta ferita da quanto scritto, ha risposto: “Sì, fa male. Ma non mi preoccupo. Peccato che proprio una donna abbia fatto questo. Avrebbe potuto chiamarmi, ci saremmo spiegate”.