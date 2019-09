Michelle Hunziker taglia i capelli dopo 25 anni: il risultato è strepitoso |VIDEO

“Per una che non ha mai cambiato taglio di capelli è arrivato il momento”: così, in un video che documenta la decisione tanto ‘sofferta’ quanto necessaria dopo 25 anni di pettinatura sempre uguale a se stessa, Michelle Hunziker ha annunciato di essere in procinto di sfoggiare un nuovo look.

E lo ha fatto davvero! Sfidando l’incertezza iniziale e l’incredulità della figlia Aurora e di mamma Ineke avvisate per telefono, la showgirl si è davvero affidata al suo hairstylist di fiducia per azzardare il cambiamento, novità concessa alla vigilia dell’esordio come conduttrice di ‘Amici Celebrities’, ‘Striscia la Notizia’ e ‘All Together Now’. Il risultato è strepitoso: nonostante la lunghezza sia pressoché la stessa di sempre come il caratteristico biondo, la frangia ha donato a Michelle un’aria diversa, decisamente applaudita dai follower che la premiano con una pioggia di like.

Nuovo taglio di capelli per Michelle Hunziker: la frangia è un successo

Sempre refrattaria a cambiare pettinatura, Michelle Hunziker si è finalmente decisa al ‘grande passo’: “Sono 25 anni che ho i capelli uguali, sento proprio la necessità”, racconta nel filmato che documenta tutto, dal tragitto verso il parrucchiere alle telefonate a mamma Ineke e alla figlia Aurora per comunicare la scelta. A corredo del filmato, la spiegazione dei motivi che l’hanno indotta al new look.

“Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante... ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità... il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto... e non ci dormo la notte”, ha scritto la showgirl che si prepara agli impegni lavorativi anche passando da un cambiamento estetico: “Sapete come siamo noi donne... i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio... sono cavoli amari per tuttiiii!”.