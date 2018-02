Michelle Hunziker, la vedi, sospiri e pensi: “Ma quel tatuaggio che c’entra?”

Una pecca, un difettuccio piccolo piccolo, glielo vogliamo trovare o no alla donna del momento che pare l’incarnazione della perfezione, bella come una Barbie, sorridente come lo spot eterno di un dentifricio, allegra come in un perenne trenino di Capodanno?

Dai, umanizziamola questa Michelle Hunziker, luce sul palco di un Festival di Sanremo che ne sta consacrando la bravura versatile, che la fa ballare e “la fa cantare e amare sempre più”…

E allora eccolo, tiè, sta là quell’unica tacchetta brutta, sul braccio destro: è quel terribile tatuaggio il segno urbi et orbi che sì, la Hunziker una cazzata nella vita sua l’ha fatta.

Per carità, quel tribale sarà per lei una catena di emozioni che se ci pensa “ah, che ricordi!”, il segno di un amore travolgente archiviato e affidato alla storia (“È un tribale, non vuol dire nulla. Avevo 17 anni, ero a Miami con Eros e siamo stati attratti dai tattoo” sono le sue parole riportate nell’archivio della Gazzetta dello Sport del 2007), il disegno evidente (pure troppo) di una fase della gioventù beata.

Ma la colpa che ‘rovini’ la figurina così precisamente confezionata appannaggio del filo-sanremese tutto pizza, divano e plaid davanti alla tv, è oggettivamente indifendibile.

La stessa Michelle non è sembrata molto convinta della decisione di decorarsi il braccio quando alla figlia Aurora, che in un’intervista per Facebook le chiese se nella sua vita rifarebbe tutto quello che fatto, ha risposto con il silenzio nel caso del discusso tribale...

Per carità, Michelle resta sempre Michelle, bella-brava-simpatica-solare e chi più ne ha più ne aggiunga nel corso di queste altre tre serate del Festival che restano, ma l’impulso di alzarsi e di spruzzare sullo schermo uno sgrassatore che pulisca quella chiazza resta irrefrenabile, mannaggia. Peccato.