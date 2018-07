Michelle Obama, il ballo scatenato al concerto di Beyoncé e Jay Z

Dismessi ormai da quasi due anni i panni istituzionali di First Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama è tornata alla sua vita di moglie e di mamma, lontana dai riflettori mediatici che stavolta si sono di nuovo accessi su di lei per riprenderla in un momento di grande divertimento.

La consorte dell’ex presidente americano è stata avvistata ieri, domenica 15 luglio, al concerto di Beyoncé e Jay-Z allo Stade de France di Parigi insieme alla figlia 17enne Sasha.

L’ex first lady si è lasciata riprendere con la madre di Beyoncé, Tina Knowles, mentre ballava e cantava nell’area ‘vip’ sotto al palco dei cantanti dei quali è da amica e fan da tempo.

Questa, infati, non è la sua prima partecipazione a un concerto di Beyoncé: già nel 2014 a Chicago aveva accompagnato, sempre insieme a Sasha, anche l’altra figlia Malia.