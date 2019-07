Michelle Obama è “la donna più ammirata al mondo”. Lo rivela un sondaggio YouGov.com realizzato in 41 Paesi su un campione di 42mila persone. L'ex first lady supera persino l'amica Oprah Winfrey, attrice, anchorwoman, opinion leader, filantropa, che la segue al secondo posto, incalzata al terzo da Angelina Jolie, volto del grande schermo impegnata sul fronte umanitario come ambasciatrice Onu. Non entra nella rosa delle prime tre ma conquista il quarto posto la Regina Elisabetta d'Inghilterra.

Un'altra ex first lady, Hillary Clinton, occupa l'ottavo posto della classifica, mentre arriva 11esima un'altra icona del mondo dello spettacolo, la regina del pop Madonna. Al quindicesimo posto, l'attrice e conduttrice Ellen DeGeneres, star della televisione e paladina dei diritti LGBT. L'attuale first lady Melania Trump conquista il 19mo posto, riuscendo ad entrare nella classifica delle 20 donne più ammirate.

Sul fronte maschile l'ex presidente americano Barack Obama strappa il secondo posto, superato da Bill Gates. Sale sul podio al terzo posto l'attore Jackie Chan. I risultati dello studio solo negli Stati Uniti vedono Obama al primo posto nella classifica maschile, Trump al secondo. Per le donne trionfa anche qui l'ex first lady Michelle.