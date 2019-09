Milano Fashion Week aperta a tutti: ecco come assistere alle sfilate con 'Charity Stars'

Siete appassionati di moda ma non avete mai avuto occasione di vedere una sfilata? Questo potrebbe essere il momento giusto per la vostra "prima volta". A poche settimane dall'inizio della Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 23 settembre 2019, la piattaforma benefica 'Charity Stars' mette infatti all'asta due inviti in prima fila per i più importanti fashion show dedicati alla donna: da Versace a Salvatore Ferragamo da Moschino e Alberta Ferretti fino a Missoni, Luisa Beccaria, Vivetta, MSGM, Emporio Armani, Agnona, Marni, Philosophy, Genny, Laura Biagiotti, Calcaterra e GCDS.

Come assistere alle sfilate di Milano

Un'iniziativa, quella di 'Charity Stars', che unisce l'utile al dilettevole. Per cercare di vincere gli inviti è sufficiente collegarsi all'ormai famosissimo portale e avanzare la propria offerta. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per supportare le varie associazioni ed iniziative benefiche. Molti i fashion brand che hanno deciso di supportare 'Made in Carcere', una cooperativa sociale non a scopo di lucro nata nel 2007 che produce e vende manufatti confezionati da detenute. E ancora, un’altra associazione sostenuta dalle case di moda è 'The Children for Peace', onlus che opera nelle aree più sfortunate del mondo con progetti volti a migliorare le condizioni di vita dei più piccoli e delle loro famiglie. Infine, Missoni, Ferretti e Emilio Pucci hanno deciso di contribuire ai progetti di 'CNMI Fashion Trust', un’iniziativa non profit il cui obiettivo è di supportare designers, che operano in Italia, aiutandoli a trasformare il loro talento in business, attraverso supporto finanziario ed un programma di tutoring e mentoring.

Londra, Parigi e non solo

Ma non è finita qui. Per chi avesse in programma un viaggio oltre oceano è già possibile aggiudicarsi i pass per le sfilate di Tom Ford, Carolina Herrera, Jeremy Scott e Marc Jacobs per garantire alle persone meno fortunate programmi di istruzione e l’accesso al mondo del lavoro.

A Londra, invece, la Fashion Week è prevista per la settimana del 13 settembre e Victoria Beckham è lieta di accogliere al suo show i due vincitori dell’asta.

Infine, per gli appassionati della grandeur francese CharityStars offre la possibilità di partecipare anche alla settimana della moda parigina assistendo ai défilé di Valentino, Off-White e Maison Margiela, supportando 'The Children for Peace', 'CISOM Milano', che offre assistenza ai senza fissa dimora e 'Only the Brave', l’associazione fondata da Renzo Rosso impegnata a combattere le disuguaglianze sociali contribuendo allo sviluppo sostenibile di zone meno avvantaggiate nel Mondo.