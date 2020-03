8 Marzo, le donne sono tutte uguali: donano una mimosa alle prostitute che incontrano per strada

Si fanno tanti discorsi sulla difesa e il rispetto delle donne, ma siamo sicuri che valgono per tutte? Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio lanciano un forte messaggio sociale con una iniziativa che sta già diventando virale.

I due 'Lunatici', in onda ogni notte dal lunedì dal lunedì al venerdì su Radio2, hanno donato una mimosa a decine di prostitute per le vie di Roma. Un piccolo gesto ma importante, per ricordare che la gentilezza dovrebbe essere un dovere e anche un diritto. Perche le donne vanno rispettate sempre. E tutte.