Enzo Miccio commenta l’abito del ministro Bellanova: il giudizio del "maestro"

Se lo dice Enzo Miccio che del buon giusto è indefesso paladino c’è da crederci: l’abito blu elettrico indossato dal neoministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova alla cerimonia di giuramento del nuovo governo Conti è stata la scelta giusta, perfetta per la sua silhouette.

“Per me, Teresa Bellanova è approved”, ha scritto su Twitter l’esperto di look che con il programma ‘Ma come ti vesti?’ è diventato una sorta di guru nel campo dello stile: “Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito”. E con buona pace per lo stuolo di criticoni che per la scelta dell’abito hanno tanto puntato il dito contro Bellanova, ecco arrivare il sostegno di decine e decine di utenti, entusiasti per il commento ‘tecnico’ che ha zittito le voci maligne. “La vera eleganza vince sempre sull’odio”, “La mia stima nei tuoi confronti ha raggiunto livelli siderali. Grazie!”, “Mi fai sorridere, sei stato incredibilmente elegante con questo messaggio” sono solo alcuni dei messaggi scritti a commento del tweet del conduttore stimato per aver saputo spiegare con tanta precisione i motivi del suo consenso.

Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved pic.twitter.com/SvIRi0X4Im — Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) 6 settembre 2019





Bellanova commenta il suo look: “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”

Forte di una sicurezza personale a prova di haters e certa di aver rispecchiato i propri desideri, Teresa Bellanova ha quindi rilanciato il tweet con cui Enzo Miccio ha approvato l’abito blu elettrico sfoggiato al giuramento, spiegando il motivo della sua scelta. “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna”, ha scritto il ministro. E gli haters muti.

La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata.

Sincera come una donna#qualcosadiblu https://t.co/9m8xp3I8bF — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) 6 settembre 2019







