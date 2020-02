Miss Germania è Leonie von Hase, eletta a 35 anni da una giuria di sole donne

Mamma single, 35 anni, imprenditrice digitale, eletta da una giuria di sole donne che ne ha valutato l’estetica senza bisogno di sfilate in bikini: questi i tratti distintivi di Leonie von Hase, Miss Germania 2020, vincitrice del concorso di bellezza nella sua prima edizione rinnovata in un regolamento meno teso all’esaltazione della fisicità fine a stessa.

“Del titolo di più bella me ne farò poco e non intendo andare in giro a tagliare nastri come un manichino. Ho accettato di concorrere solo perché mi piaceva questo nuovo corso” ha dichiarato nella prima intervista all’agenzia Rnd la neoeletta, di tredici e dodici anni più grande di Miss Baviera e Miss Amburgo arrivate al secondo e terzo posto. La nuova normativa del concorso che ha allettato Leonie verso la partecipazione prevede innanzitutto che le candidate siano giudicate “principalmente per la loro personalità” da una giuria di sole donne scelte dal mondo delle professioni e dello sport.

“Ma non è escluso che possano partecipare anche uomini, se mostreranno di possedere la giusta mentalità”, ha detto Max Klemmer, organizzatore di Miss Germania che ha previsto che le 16 finaliste partecipassero nelle scorse settimane a un ‘Personality Camp’ di 21 giorni di yoga, workshop di consapevolezza e lezioni di auto-imprenditoria, perché - spiegava il sito del concorso - “le ragazze dovranno diventare ambasciatrici della femminilità e usare i palchi dove vanno per diffondere messaggi positivi”.

Miss Germania, niente sfilate in bikini

Contrariamente alla consuetudine che vuole le sfilate in bikini, stavolta le partecipanti al concorso di Miss Germania hanno indossato un abito scelto da ognuna che nel caso di Leonie von Hase è stato un tailleur-pantalone. Inoltre, l’età delle concorrenti è stata alzata a 39 anni ed è stato abolito il divieto di partecipare alle donne sposate o con figli.

Un bell’inizio di rivoluzione nella storia dei concorsi di bellezza che iniziano così a valorizzare la bellezza fisica come tassello del fascino, comprensivo di doti non solo estetiche.