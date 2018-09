Miss Italia nelle foto osè, Carlotta Maggiorana mantiene il titolo di reginetta: la decisione

La pubblicazione da parte del settimanale Oggi di alcuni scatti osè della neoeletta Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, non sono stati ritenuti idonei a far perdere il titolo conquistato dalla 26enne marchigiana.

"Esaminati gli aspetti creatisi con la pubblicazione di alcune foto di nudo di Carlotta Maggiorana, ha dato parere di non incompatibilità delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso", ha fatto sapere la commissione di garanzia del concorso chiamata a valutare la revoca o la conferma del titolo.

L’articolo di riferimento su cui basare la decisione è stato il punto f dell’articolo 8 del regolamento che riguarda i requisiti per l’ammissione e recita che le ragazze non devono “essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti”.

Le foto osè di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana

Le immagini osè di Carlotta Maggiorana riguardavano il backstage di un servizio fotografico realizzato nel 2015 sul litorale romano e la mostravano seminuda mentre si copriva con i capelli e una foglia di palma. Il rischio, dunque, era che fosse squalificata per non aver rispettato in pieno il regolamento del concorso, pericolo che adesso è stato scongiurato e commentato dalla diretta interessata.

"Sono molto felice, ma non avevo dubbi perché nella mia vita ho sempre tenuto un comportamento corretto", le parole di Carlotta dopo la decisione della commissione di garanzia di Miss Italia di non toglierle la corona.

"Ho grande rispetto per il lavoro scrupoloso del concorso, di Patrizia Mirigliani e dei suoi legali nei riguardi delle foto pubblicate che sono state fatte a sorpresa, cioé 'rubate'. Mai un momento, dalla sera dell'elezione, mi sono sentita senza corona”, ha aggiunto in merito alla decisione della commissione di garanzia del concorso, formata da tre avvocati, che ha confermato il suo titolo: “Ora penso solo ad onorare il mio titolo".