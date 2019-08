Miss Italia, il corteo di protesta delle finaliste: "La bellezza non è una colpa"

Un corteo in difesa della libertà delle donne, compresa quella di esibire la propria bellezza sfilando su una passerella: la protesta delle 80 finaliste di ‘Miss Italia 2019’ si è tenuta la sera del 30 agosto a Jesolo durante la tradizionale parata da piazza Torino a piazza Milano delle concorrenti, precedute dalla banda, dalle majorettes e da Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. A inscenare la manifestazione per dire “basta critiche al concorso” sono state le miss attraverso gli 80 cartelli che hanno esibito, sfilando in jeans e maglietta blu con claim “Jesolo Nature”, per il rispetto dell’ambiente.

“La bellezza non è una colpa”, “Né nude né mute”, “Libera di scegliere”, “Essere belle non è un reato”, “Lasciateci sognare in pace”, “Studio matematica e sono miss”, “Né sminuite né mercificate”, sono solo alcuni degli slogan che le aspiranti Miss hanno esibito per rivendicare pari opportunità, ognuna con il loro messaggio da lanciare. L’iniziativa, accolta dall’applauso di cittadini e turisti, si è conclusa sul palco di piazza Milano, accompagnate dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, che ha fortemente sostenuto la protesta.

(Sotto, una foto del corteo di protesta a Jesolo delle finaliste di Miss Italia)

Miss Italia 2019, tutto pronto per la finale

Nei giorni scorsi sono state annunciate ufficialmente le 80 ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia 2019 nella diretta televisiva che sarà condotta da Alessandro Greco, in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre su Rai Uno. Le ragazze vengono da tutta Italia e ciascuna di loro è già stata insignita di una fascia "minore". Con loro anche due riserve, Domiziana Cappa (Miss Sport Calabria) e Alessandra Simeone (Miss Sorriso Campania).