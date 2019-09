Miss Italia, attacchi razzisti alla finalista Sevmi Fernando: “Non sei una bellezza italiana”

Tra le 80 finaliste che venerdì 6 settembre, nello speciale in diretta su Rai Uno, si contenderanno l’ambito titolo di Miss Italia c’è anche Sevmi Tharuka Fernando, 20enne padovana nata da genitori originari dello Sri Lanka, che in queste ore è diventata bersaglio di attacchi razzisti. Il motivo è legato al colore della sula pelle che, a detta di alcuni utenti, non sarebbe conforme ai canoni della bellezza italiana rappresentata dalle concorrenti in gara.

Chi è Sevmi Tharuka Fernando

Sevmi Tharuka Fernando ha 20 anni, è nata a Padova e vive a Villanova di Camposampiero. Il padre, originario dello Sri Lanka, vive in Italia da 30 anni, qualche anno in più rispetto alla moglie, madre della miss, che lo ha raggiunto in seguito. La ragazza, pertanto, è italiana, ma ciò nonostante, "tu non rappresenti i canoni di bellezza italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia!”, legge tra i commenti social di quanti reputano il colore della pelle un dettaglio determinante per definire la bellezza tipicamente italiana.

“Purtroppo ci sono ancora tanti pregiudizi, tanta gente non accetta che io sia italiana solo perché ho la pelle scura. Fossi stata figlia di genitori tedeschi e fossi nata in Italia, sono convinta che questa discriminazione non sarebbe mai nata”, ha affermato al Corriere del Veneto Sevmi, 171 centimetri di altezza, occhi e capelli neri, con un diploma di estetista e qualche esperienza come modella: “Partecipo al concorso anche per abbattere queste discriminazioni e continuo per la mia strada. Se qualcuno mi critica significa che sono stata notata tra le tante”.

La solidarietà di Demi Mendez

Come reagisce Savmi a questi attacchi? “Li ignoro, perché credo che chi è così tarato non cambierà mai idea. Me ne infischio e vado avanti”, dice la ragazza, supportata da tanti messaggi di incoraggiamento tra i quali quello di Denny Mendez, Miss Italia 1996 come lei destinataria dello stesso trattamento sempre per colore della sua pelle. “Auguri! In bocca al lupo”, le ha scritto su Instagram la prima Miss Italia di colore nella storia del concorso.

“Oltre a Denny Mendez non dimentichiamo che nel 2017 si classificò in terza posizione Samira Rui, friulana di origini senegalesi, e anche in quell’occasione ci furono polemiche analoghe a questa”, ha ricordato la patron del concorso Patrizia Mirigliani: “Miss Italia da sempre coglie e integra l’evoluzione sociale del Paese. C’è un modello di integrazione che cresce, che si evolve e che non possiamo ignorare”.