Mister Italia 2019 è Giulio Schifi, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Non c’è solo Miss Italia Carolina Stramare a rappresentare la bellezza del nostro Paese. Anche il genere maschile può vantare un ragguardevole esempio di fascino nel suo Mister Italia che quest’anno ha trovato la sua espressione nelle fattezze muscolose e aitanti di Giulio Schifi, noto dalla platea affezionata al programma ‘Uomini e Donne’ per la sua partecipazione come corteggiatore.

Mister Italia 2019 è stato eletto l'8 settembre, a Trani, dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria che ha incoronato il 23enne come il più bello tra i trenta finalisti nell’ambito del concorso di bellezza per uomini più importante.

Chi è Giulio Schifi

Alto 1,87, classe 1996, Giulio Schifi fa l’imprenditore ed è originario di Contigliano, in provincia di Rieti. Responsabile dell’associazione ‘Giovani imprenditori di Conflavoro Pmi Rieti’, si occupa di due case di riposo per anziani, attività che si affianca alla sua passione per il basket. Ha una sorella, Siria, che ha partecipato a Miss Italia 2019. In primavera Giulio ha partecipato per qualche tempo al programma di Canale 5 ‘Uomini e Donne’ come corteggiatore dell'allora tronista Giulia Cavaglià, e ha stretto una forte amicizia con Alessio Campoli, altro ex corteggiatore che ha avuto una brevissima relazione con Angela Nasti. Oggi Giulio sogna di diventare un attore.

Gli ex di Uomini e Donne che hanno vinto Mister Italia 2019

Non è la prima volta che Mister Italia è un ex personaggio del daiting show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’. Prima di lui anche Luca Onestini, Paolo Crivellin, Andrea Dal Corso Mario Ermito, Raffaele Balzo e Gerardo Stanco hanno vinto l’ambita fascia di più bello d’Italia che, visti i trascorsi, potrebbe portare la fortuna sperata dal neovincitore nel mondo dello spettacolo.