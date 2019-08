Moda capelli autunno 2019: tutte pazze per la frangia a tendina, brutta ma chic

Moda e buongusto non sempre vanno d'accordo. Spesso ci troviamo ad indossare abiti che, fino ad una stagione prima, avremmo disprezzato. E' il caso della già ribattezzata 'mullet bang' o 'helmet bang' (letteralmente 'frangia a elmetto') e da mesi, sui social, non si parla d'altro. Bruttina certo ma tremendamente chic, la frangia a tendina tiene banco tra i tagli di capelli più trendy del momento. Che sia lunga o corta, liscia o mossa, abbinata a un mullet cut (per intenderci, quello che andava di moda negli anni '80 e che conquistò persino André Agassi) o a un long bob, l'acconciatura sembra aver conquistare tutte.

Tagliata di netto, ricorda un po' quei tagli sbagliati che tutti da bambini abbiamo sperimentato almeno una volta, passandoci da soli le forbici nei capelli. Ora la nuova frangia a tendina arriva alle orecchie, è aperta al centro e volendo si può portare anche abbinata a una doppia frangetta. Tra i primi a sdoganarla, dopo averla vista anche in passerella, è stato il sito americano 'The Cut', che il mese scorso ha dedicato all'acconciatura un articolo approfondito.

Dietro la novità, neanche a dirlo, c'è la mano esperta di una hairstylist, Dylan Chavles, che l'ha sperimentata per la prima volta su Sienna Scarritt, musicista di Los Angeles e l'ha definita a dir poco "bizzarra". "C'è qualcosa di veramente bello e proibito in questa frangia - ha spiegato a 'The Cut' - ma c'è anche un aspetto che è davvero inquietante e io amo tutto ciò che è un po' inquietante".

"Mi piace molto provare a ricreare i pessimi tagli di capelli che mi sono fatta quando avevo 6 anni - ha aggiunto l'haistylist -. Penso che ci sia qualcosa di potente nel ricrearlo e guardarsi allo specchio e pensare 'Oh merda, questa è stata un'idea orribile'. Molta della mia ispirazione viene dalle persone che si tagliano i capelli e soprattutto dai bambini lo fanno".