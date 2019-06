Costumi da bagno per l'estate 2019: i 5 trend dell'anno

L'estate è finalmente arrivata. E’ tempo di tirar fuori i costumi da bagno e curiosare tra i nuovi trend dell’estate 2019 per avere un guardaroba sempre alla moda. Sì alla praticità e alla comodità, ma senza scadere nello sciatto. Anche il mare richiede il suo outfit: un look curato e trendy da sfoggiare in spiaggia, in barca o su una nave da crociera. Pois, volant, metal, sono alcune delle tendenze Moda Mare 2019. Tornano anche quest'anno i costumi interi che saranno supersgambati e supersensuali. Per conoscere tutti i modelli di costume da bagno più cool della stagione, NapoliToday ha intervistato la giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”. Scopriamo insieme tutte le tendenze.

Pois

E' in assoluto la tendenza moda più forte della stagione. I polka dots, o pois appunto, hanno invaso gonne, abiti, scarpe, pantaloni, top e camicie e insistono anche sulla moda mare. Bellissimi i bikini a fascia a pois, nei colori caldi del marrone o tenui del beige. Danno un tono da gran diva, pronta per un’estate in Riviera.

Volant

Un po’ da bambolina e un po’ sensuali, dipende da dove sono posizionate. Le balze o i volant saranno un must dell’estate, sia per gli abiti e le camicette che per i costumi da bagno. Arricchiscono bretelle, slip e anche top. Danno un’aria di leggerezza e comfort…

Metal

Mette in evidenza l’abbronzatura, che sia dorato, rose gold, argento o platino. L’effetto metallizzato e martellato, oppure a pelle di serpente, va per la maggiore tra i bikini che non passano inosservati. Perfetti da mixare con pareo o kimono lunghi per trascorrere qualche ora in spiaggia, al tramonto, per un aperitivo chic!

Interi

Ma che siano super sgambati. Ricordate le bagnine di Bay Watch? Ecco… Dovremmo rifarci a questi look da spiaggia qualora volessimo optare per un costume intero. Certo, non sarà un modello adatto a tutte, soprattutto a chi ha le gambe un po’ pronunciate, ma ha a sua favore il, fatto che slancia tanto la figura ed è molto sexy.

Nodi

I nodi imperversano su tutto. Top, abiti, gonne e sul beach wear. Bellissimi quando doppi o tripli, permettono al top di essere abbinato anche a gonne o essere indossato sotto morbidi copri spalle in velo. E per completare, mettiamo un nodo in testa con i cerchietti e le fasce che tanto spopolano. Saremo estremamente alla moda!