Look da spiaggia: tutte le tendenze beach dell’Estate 2018

E’ tempo di viaggi. Qualcuno è già in vacanza, qualcun altro è prossimo alla partenza. Ma cosa mettere in valigia questa estate? Quando si va in spiaggia si vuole stare comodi e freschi, ma questo non significa trascurare il look. Anche al mare si può essere fashion indossando costumi, sandali e accessori trendy e alla moda. NapoliToday ha intervistato la giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, per conoscere tutte le tendenze beach dell’estate 2018. Scopriamo insieme come poter creare outfit da spiaggia chic ed eleganti.

Conchiglie: di grandissima tendenza quest'anno le conchiglie. Ritorna infatti la moda anni '90 di portare cavigliere, bracciali e collane con gusci di conchiglie. Perfetti da mixare con capi luxury e ottenere uno stile hippie grandioso. Li troverete sicuramente nei negozietti di artigianato o anche alle bancarelle presso le località di mare.

Borsa di paglia: come ogni anno non può mancare la borsa di paglia per l'estate! Questa volta sono di gran moda quelle rotonde, da portare a tracolla o anche semplicemente a mano. Bellissime con applicazioni di pon-pon, frange e con scritte divertenti.

Costumi interi: ormai i costumi interi sono tornati di gran moda, non solo per nascondere qualche difetto, ma soprattutto per essere glamour e chic in spiaggia. Tutte ne abbiamo uno nell'armadio! Molto belli i modelli scollati sul davanti e sulla schiena. Ma anche con volant per lasciare le spalle scoperte ed essere super trendy.

Smalto chiaro: le unghie devono essere così! Bellissimi i colori pastello come il rosa, il giallo chiaro, il bianco calce. Da mixare con capi chiari, sandali di cuoio e un'abbronzatura top.

Ciabattine: le pantofoline tanto amate e tanto odiate, sulla spiaggia sono un must. Da indossare per una giornata di mare ma anche per la sera, quest'anno si riempiono di corallini, tessuti metal, frange e pon pon. Abbinateli ai vestitini bianchi ricamati e sarete super chic!