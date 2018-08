Smalti Estate 2018: tutte le nuances top trend svelate dall’esperta

Addio unghie a punta. La forma più richiesta di quest’anno è "la mandorla", corta e stretta ai lati, comoda e dall’effetto molto naturale. Grande protagonista di questa estate è il “nude look” nella forma ma anche nelle nuances. Unghie dall’effetto nude, ma laccate a dovere e sempre perfette tutta l’estate. Per chi vuole osare un pò di più può optare, invece, per decori minimal o geometrici, magari accentuati da punti luce come swarovski, o per la “Golden Manicure” che ha letteralmente 'spopolato' sulle passerelle della New York Fashion Week di quest’anno. Per conoscere meglio tutte le tendenze e i colori degli smalti più cool di questa Estate 2018, Barbara Fiorillo di NapoliToday ha intervistato l’esperta di estetica Dominique Russo, titolare di Nail Design Gamax.

Dominique, quali sono le nuances top trend di quest’anno?

“La tendenza “flower power” (fiori e unghie decorate) che ha caratterizzato l’estate scorsa ha lasciato il posto, quest’anno, a nuances di colore chiaro, nude e rosate. La grande famiglia dei rosa chiari e beige, dei bianchi lattiginosi o dei grigi-rosa sono divenuti il must have di questa estate dopo che Meghan Markle ha mostrato l’anello di fidanzamento ricevuto dal Principe Harry con una manicure nude ultra chic”.

Ricostruzione in gel, colata o smalto semi permanente?

“Sono tre trattamenti sempre molto richiesti perchè consentono di avere mani e piedi sistemati per l’intera vacanza. La ricostruzione, cioè l’allungamento dell’unghia, è un trattamento scelto per lo più da ragazze giovani che amano le lunghezze. La ricopertura (in gergo “colata”), che rende le unghie naturali già lunghe più resistenti agli urti, è richiesto, invece, più da donne di media età. Le donne lavoratrici che vanno sempre di corsa optano, quasi sempre, per il Semipermanente: un trattamento veloce da realizzare, anche “fai da te”, che permette di avere le unghie laccate perfettamente e sempre “pronte” per ogni occasione”.

Forma delle unghie: a mandorla, quadrate o a punta?

“La forma che quest’anno va per la maggiore è sicuramente ‘la mandorla’. Una forma che tende a stringersi verso la punta e che dona alla mano un effetto affusolato e raffinato. Adatto alle donne che hanno una mano piccola ma anche a coloro che hanno un letto ungueale largo. La punta ormai è dimenticata e viene richiesta per lo più una forma corta, né rotonda né quadrata, ma arrotondata agli angoli, comoda e dall’effetto molto naturale. Tra l’altro, questa estate, è anche la forma preferita dai Vip e dai personaggi della Tv”.