Quella sua maglietta (troppo) fina: l'ultima moda delle vip è non usare il reggiseno

Isola dei Famosi, gennaio 2019. Una perplessa Marina La Rosa si appresta a trascorrere le settimane a venire negli stessi spazi della aitante Taylor Mega e non può fare a meno di notare un dettaglio: la "collega" naufraga non indossa il reggiseno. "Taylor, i tuoi capezzoli sono sempre così?", le domanda. E l'altra, provocatrice professionista: "Sì, sempre". Leggendaria a quel punto la contro-risposta di Marina: "Sempre pronta all'uso, insomma".

Già perché, se esiste davvero una cosa che l'irriverente Taylor ha sdoganato in tv, quest'ultima è proprio la moda di non indossare il reggiseno sotto alla maglietta, lasciando che il décolleté dia notizia di sé oltre la stoffa. Nuova frontiera della provocazione o ultima spiaggia del cattivo gusto? De gustibus. Di certo c'è che l'inedita tendenza è pronta ad invadere locali e discoteche dalla prossima estate.

Perché Taylor non è certo la sola. Anzi, è in buona compagnia. A dire la verità, infatti, prima di lei ci aveva già pensato Chiara Ferragni a ergersi a paladina del "no bra" su Instagram. Eccola, proprio qualche settimana fa, in piazza Duomo a Milano con un top che lascia poco all'immaginazione, incauta delle trasparenze (e del freddo di febbraio). Il panorama gotico è alle spalle, ma l'occhio cade sulle colline in primo piano.

E se pensate che lasciare il reggiseno nell'armadio sia appannaggio esclusivo di un seno di piccola taglia, non avete visto Alessia Marcuzzi a 'Le Iene Show', dove ha sfoggiato con orgoglio il petto prosperoso sotto "quella sua maglietta fina" verde shocking, collezionando migliaia di "like" e qualche critica. Come lei anche la modella cubana Ariadna Romero, naufraga proprio nell'Isola di Alessia, e la prorompente ereditiera Elettra Miura Lamborghini, conosciuta per l'appunto in virtù dei suoi eccessi. L'importante, soprattutto nel caso di misure abbondanti, è gestire l'audacia con la giusta dose di self-confidence. Perché si sa: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Poi è chiaro che, laddove il décolleté è frutto di papà chirurgo più che di madre natura, l'assenza di biancheria è più agevole e cadono quelle esigenze infrastrutturali volte a combattere la forza di gravità.

Insomma, se servono tre indizi per fare una prova, ci siamo: il seno ribelle è di moda. Un trend che esalta la femminilità? Mah. Se siamo ancora tutti d'accordo sul fatto che la seduzione consista nel celebre gioco di trasparenze vedo-non-vedo che fa friggere l'ormone altrui, quì all'immaginazione viene lasciato ben poco: a vedersi si vede tutto. Volendo poi elevare la faccenda, potremmo leggerci un curioso revival: nell'antichità, infatti, le donne includevano i capezzoli nel make up di routine, dipingendoli dello stesso colore delle labbra, spesso intensificandone il rosso. Sarà il prossimo passo da tenere in considerazione?

(In alto Taylor Mega; in basso Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Ariadna Romero ed Elettra Miura Lamborghini)