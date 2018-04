Modella nuda protesta fuori dal negozio di Prada: "Crudele, uno stile che uccide”

Addosso solo uno slip e sul corpo nudo il tatuaggio di un serpente: così una modella di "Peta" - l'organizzazione animalista "People for the Ethical Treatment of Animals" - ha mostrato tutto il proprio malcontento per la "politica" della casa di moda davanti al negozio della griffe in via Montenapoleone a Milano.

Come racconta Milano Today, La protesta è stata messa in atto giovedì 26 aprile. La ragazza si è distesa fuori dal locale e ha esposto due "poster" con le scritte: "Prada, uno stile che uccide" e - in inglese - "Prada, diffondi la crudeltà".

"Ogni scarpa di pelle di serpente e pochette di coccodrillo sugli scaffali di Prada è un prodotto di crudeltà. Le esposizioni di Peta e dei nostri affiliati internazionali hanno mostrato l'orribile sofferenza che si verifica nell'industria delle pelli esotiche", si legge in una nota degli animalisti, che già nel 2016 avevano inscenato una protesta praticamente identica sempre fuori da Prada.

La modella Peta, identificata dalla polizia, è poi stata allontanata.