Modella nuda fuori dal negozio di Prada: "È uno stile che uccide"

Protesta nel pomeriggio di giovedì 26 aprile 2018 fuori dal negozio Prada in via Montenapoleone a Milano. Come racconta Milano Today, una modella di "Peta" - l'organizzazione animalista "People for the Ethical Treatment of Animals" - si è mostrata nuda, con un serpente tatuato sul fianco sinistro, per esprimere il proprio malcontento sulla "politica" della casa di moda, ancora impegnata nella produzione e nella vendita di capi con pelli esotiche.