Ellie Goldstein, la prima modella di Gucci con la sindrome di Down

Ellie Goldstein ce l'ha fatta, ma al tempo stesso ce l'ha fatta anche la moda a distruggere il pregiudizio della disabilità. La 18enne di Ilford, cittadina dell'Essex - a nord di Londra - dopo anni di gavetta tra pubblicità e shooting, è approdata all'alta moda. Ellie, infatti, è il volto della nuova campagna beauty di Gucci, che sui social ha raccolto migliaia di like e i complimenti di tanti 'addetti ai lavori'.

Tre anni fa il suo primo contratto con un'agenzia che rappresenta persone con disabilità, poi il debutto nel fashion system e le prime pubblicità con brand importanti come Vodafone e Nike, ma il sogno di Ellie era l'alta moda. E oggi l'ha realizzato: sponsorizza il mascara L'Obscur ed è la prima modella con la sindrome di Down della nota maison di lusso.

Oltre alla moda, però, Ellie Goldstein vuole anche laurearsi. E' iscritta alla facoltà di arti performative del college di Redbridge ed è un esempio per i suoi compagni, ma anche per tutti i disabili che vogliono realizzare un sogno e affermarsi in una lavoro. La diversità non può - e non deve - essere un limite, ma un valore aggiunto.