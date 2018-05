Monica Bellucci, l’appello alle donne: “Insegniamo alle nostre figlie il rispetto per se stesse”

“Oggi sono felice. Amare è il sale della vita”: Monica Bellucci si definisce così nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di ‘Verissimo’ in onda sabato 19 maggio.

Finito l’amore con l’ex marito Vincent Cassel, l’attrice ha confidato il suo attuale rapporto con gli uomini: “Dagli uomini ho imparato molto e mi hanno dato tanto. Bisogna sempre avere il coraggio di aprirsi perché, soltanto attraverso le storie d’amore, scopriamo tanto di noi stessi”.

Modella e musa di tanti registi, la Bellucci è considerata una delle donne più affascinanti del pianeta.

In merito al dibattito sollevato dal ‘caso Weinstein’ ha spiegato: “Noi donne dobbiamo imparare a essere indipendenti e ad avere un rapporto di parità con gli uomini. Questo sta finalmente succedendo. Il passato ci ha incatenato: non avevamo nessun diritto sociale, la nostra forza era solo dentro casa e non era abbastanza”.

“Le ragazze devono liberarsi da certe paure, in particolare da quella di parlare perché temono di non essere credute” ha aggiunto ancora: “A una donna che ha ricevuto una molestia le si chiede ‘Come eri vestita? Ma sei tu che hai provocato?’. Questa paura indotta viene da una tradizione che impone il silenzio: ‘Dovete stare zitte’. Anche io l’ho avuta. Chi non ce l’ha? Dobbiamo insegnare alle nostre figlie il rispetto per se stesse e ai nostri figli il rispetto per le donne”.

Monica, nota per la sua riservatezza, si è aperta anche sul suo essere mamma di Deva (13 anni) e Léonie (8 anni): “Quando torno a casa le mie figlie mi chiedono ‘Mamma metti la vestaglina?’ La adorano perché sanno che quando metto quella non mi muovo più da casa”.

Sulla possibilità che le figlie facciano lo stesso mestiere della mamma, Monica non si è sentita di escludere la possibilità: “Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso professionale direi di sì. Spero che abbiano una passione, che può essere anche quella di aprire una bella panetteria con del pane buono e fresco”.

Perché, ha concluso, “La cosa importante è fare cose che ci riempiano l’esistenza, che ci facciano svegliare la mattina con il piacere di farle”.